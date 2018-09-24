الطاهري يوضح دلائل توجه ترامب للقاء الرئيس السيسي في مقر إقامته..فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يعكس مدى تقدير القيادة الأمريكية لمصر ورئيسها.



وأضاف "الطاهري " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن هناك حالة من النضج في إدارة العلاقات بين مصر وأمريكا على الرغم من تواجد بعض النقاط الخلافية.



وتابع: "العلاقة المؤسسية بين البلدين في أفضل حالاتها، وتجاوزت الخلافات فيما يتعلق بتجميد المعونة الأمريكية ورفعها عن مصر".

