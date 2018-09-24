ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على ترتيب محمد صلاح بقائمة أفضل لاعب فى العالم عن عام 2018

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال حفل الأفضل من الاتحاد الدولى لكرة القدم 2018، على حساب كل من المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال حفل توزيع جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقام حاليًا فى العاصمة البريطانية "لندن".

وجاءت ترتيب قائمة الأفضل فى العالم كالتالي : -
1- لوكا مودريتش
2- كريستيانو رونالدو
3- محمد صلاح
4- مبابي
5- ميسي
6- غريزمان
7- هازارد
8- دي بروين
9- فاران
10- كين
تعرف على ترتيب محمد صلاح بقائمة أفضل لاعب فى العالم عن عام 2018

ترشيحاتنا

كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني

الولايات المتحدة تتهم إيران بإسقاط الطائرة الروسية

مشادة حادة بين محمد الباز ومؤسس جروب تمرد على المناهج.. فيديو

السيسي يبحث مع نظيره اللبناني دعم واستقرار الدول العربية

أسباب خسارة محمد صلاح لقب أفضل لاعب في العالم عن موسم 2017/2018

استشاري صحة نفسية تكشف دوافع عرض أم رضيعها للبيع .. فيديو

ميمي جمال تشارك في عزاء سمير خفاجي

بث مباشر من الفيفا لحفل الأفضل فى العالم بمشاركة محمد صلاح

الصحة: إغلاق 60 منشأة طبية مخالفة بالمحافظات خلال شهر

بعد ظهورها باليونان.. اكتشاف أجسام فضائية غامضة في يوتا الأمريكية

سعودي من شبرا.. حكاية مطلق السلطان مع الميوزكلي المصري.. صور وفيديو

لوكا مودريتش يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

شاهد.. عودة الفك المفترس.. قرش عملاق يأكل شابا ويروع رواد الشاطئ بأمريكا

8 أطعمة قادرة على علاج مشاكل الهرمونات

فيديو

هبة القدسي: لقاء ترامب بالسيسي الوحيد مع رئيس عربي..فيديو
استشاري صحة نفسية تكشف دوافع عرض أم رضيعها للبيع .. فيديو
تفاصيل القبض على أم عرضت رضيعها للبيع على الإنترنت .. فيديو
مهرجان الإسكندرية السينمائي يطرح برومو الدورة الرابعة والثلاثين
أبو العينين يعرض إنجازات السيسي أمام الأمم المتحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟