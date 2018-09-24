تعرف على ترتيب محمد صلاح بقائمة أفضل لاعب فى العالم عن عام 2018

توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال حفل الأفضل من الاتحاد الدولى لكرة القدم 2018، على حساب كل من المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال حفل توزيع جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقام حاليًا فى العاصمة البريطانية "لندن".



وجاءت ترتيب قائمة الأفضل فى العالم كالتالي : -

1- لوكا مودريتش

2- كريستيانو رونالدو

3- محمد صلاح

4- مبابي

5- ميسي

6- غريزمان

7- هازارد

8- دي بروين

9- فاران

10- كين