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فن

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
محمد بدران - صلاح مهدى
أقيمت اليوم مراسم عزاء المنتج المسرحى الراحل سمير خفاجى فى مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، وتلقى العزاء عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء منهم الفنان عادل امام والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان يحيى الفخرانى، والفنان عزت العلايلي، والفنان ليلى علوى، والفنان جلال الشرقاوى، والفنانة نبيلة عبيد، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنان فاروق الفيشاوى، والفنانة لبلبة، وخالد سرحان، والكاتب الصحفي سيد الإسكندراني، وصفاء أبو السعود والمخرج محمد عبد العزيز، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، وفاروق فلوكس، مصطفى هريدي، ومحمد رشاد والفنان محمد أبو داوود، والفنان محمود حميدة، والمنتج محسن علم الدين، محمد فؤاد المهندس، نجل فؤاد المهندس، والمنتج فاروق صبرى، واللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والخبير الأمني.

يذكر أن المنتج الكبير سمير خفاجي رحل عن عالمنا الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وخفاجي هو منتج ومؤلف مسرحي، ساهم منذ ستينات القرن العشرين في تأسيس العديد من الفرق المسرحية، كما شارك مع بهجت قمر في كتابة بعض من أنجح مسرحيات الثنائي فؤاد المهندس وشويكار مثل "أنا فين وأنت فين" 1965، و"سيدتي الجميلة" عام 1969.
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي
100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

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