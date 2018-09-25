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قمة مصرية أمريكية في نيويورك.. السيسي: تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين.. ترامب: نتطلع لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:22 ص
ترامب والسيسي
ترامب والسيسي
محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي:
  • يجب مواصلة التعاون المشترك المصري الأمريكي للتصدي للتنظيمات الإرهابية
  • موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولا بد من التوصل إلى حل يضمن حقوق شعبها وإقامة دولته المستقلة

الرئيس ترامب:
  • مصر شريك محوري في الحرب على الإرهاب
  • ودعم كامل منا لجهود القاهرة للقضاء على الإرهاب

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف راضي أن الرئيس الأمريكي أعرب عن ترحيبه بلقاء السيسي، مؤكدا ما توليه الإدارة الأمريكية من اهتمام بتعزيز ودفع علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.

وأعرب ترامب عن تطلعه لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وسبل التوصل لتسوية الأزمات به، فى ضوء دور مصر الإقليمي المحورى، بما يساهم فى تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأشار راضى إلى أن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة خاصة مكافحة الإرهاب باعتباره الخطر الأكبر الذى يهدد استقرار المنطقة والعالم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه وفي هذا الإطار؛ تطرق اللقاء إلى ملف مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الناجحة فى التصدي بحزم وقوة لخطر الإرهاب، باعتبارها فى طليعة الدول التى تواجه هذا الخطر، مؤكدا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في الحرب على الإرهاب، ومعربًا عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية لمكافحة الإرهاب.

وأكد الرئيس السيسي، فى هذا السياق، أهمية مواصلة التعاون المشترك المصري الأمريكي للتصدي للتنظيمات الإرهابية، لتقويض الإرهاب، ومنع وصول الدعم له، سواء بالمال أو السلاح والأفراد، فضلًا عن توفير ملاذات آمنة له، مستعرضًا تطورات جهود مصر للتصدي للإرهاب عسكريًا وأمنيًا وفكريًا.

وأضاف بسام راضى أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، خاصة على الصعيد الاقتصادى، وسبل زيادة حجم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر، لاسيما في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتهيئة البنية التشريعية والإدارية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالخطوات الناجحة التي تم اتخاذها لإصلاح الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، مؤكدًا رغبة الولايات المتحدة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الإقليمية، خاصة الوضع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن، فضلًا عن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، معربا عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وعرض الرئيس السيسي جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها خطوة رئيسية هامة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
قمة مصرية أمريكية في نيويورك.. السيسي: تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين.. ترامب: نتطلع لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به
قمة مصرية أمريكية في نيويورك.. السيسي: تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين.. ترامب: نتطلع لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به
قمة مصرية أمريكية في نيويورك.. السيسي: تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين.. ترامب: نتطلع لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به
قمة مصرية أمريكية في نيويورك.. السيسي: تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين.. ترامب: نتطلع لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به
قمة مصرية أمريكية في نيويورك.. السيسي: تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين.. ترامب: نتطلع لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به
قمة مصرية أمريكية في نيويورك.. السيسي: تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين.. ترامب: نتطلع لتكثيف التنسيق والتشاور مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وسبل التوصل لتسوية الأزمات به

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