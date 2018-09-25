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تمرينات صباحية لتجديد النشاط مع صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:45 ص
حسام أبو هاشم خبير
حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية
مي فهمي
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على شد وتقوية عضلات الجسم.

وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الثلاثاء، إن تمارين تقوية العضلات تساعد في حمايتنا من الإصابة بأي تعب أو ألم، ناصحا بالقيام بالتمارين يوميا.

وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها، والتي تساعد في الحصول على لياقة بدنية عالية.

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