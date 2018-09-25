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محافظات

إنشاء مزرعة ماشية على مساحة 1000 فدان بالوادي الجديد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن جهاز الخدمة الوطنية سيتولى إنشاء مزرعة ماشية عملاقة على مساحة 1000 فدان على أرض المحافظة.

وأشار الزملوط إن المزرعة ستضم 10 آلاف رأس ماشية وستعمل على تحقيق الاكتفاء الذتى للمحافظة وللمناطق المجاورة لها من اللحوم، لافتا إن هناك وفدا من جهاز الخدمة زار المحافظة للاتفاق على البدء في المشروع.

وأضاف الزملوط إن هذه المزرعة تأتى ضمن مشروعات ينفذها جهاز الخدمة الوطنية بمحافظة الوادى الجديد بهدف دفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار كمحطات الوقود ومصنعي الصلصة وتجفيف البصل.

ولفت الزملوط إن المحافظة قامت برفع مساحات عديدة من الأراضي الصالحة للزراعة والاستثمار وتم عمل دراسات جدوى للعديد من المشروعات وذلك بهدف طرحها أمام المستثمرين، مضيفا إن هذه الدراسات تتناسب مع المشروعات الكبيرة والصغيرة، كما تم وضع تسهيلات من حيث الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للبدء في تنفيذ أي مشروع.

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