رحلة تاريخية حول دير سانت كاترين في أمسية ثقافية

ينظم قصر الأمير طاز، التابع لـصندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، بعد غد الثلاثاء، في تمام السادسة، أمسية ثقافية وأثرية تتضمن محاضرتين متخصصتين، وذلك في إطار دعم الحراك الثقافي وتعزيز الوعي بالتراث المصري.

تبدأ الفعاليات بمحاضرة يلقيها الباحث والكاتب محمد مندور بعنوان «رحلة بين الدين والتراث والهوية»، حيث تتناول قراءة تحليلية في البنية الحضارية للقاهرة، بوصفها نموذجًا لتداخل الدين بالعمران والموروث الشعبي، مع طرح رؤية نقدية لتحديات الحفاظ على هذا الإرث في ظل التحولات المعاصرة.

وفي السابعة مساءً، تُعقد المحاضرة الثانية بعنوان «رحلة تاريخية حول دير سانت كاترين»، يقدمها عبد الرحيم ريحان، حيث تستعرض أصول نشأة دير سانت كاترين، وتحليل مكوناته المعمارية، إلى جانب استعراض محاور «مشروع التجلي الأعظم» بوصفه أحد المشروعات التي تستهدف تعظيم القيمة الروحية والسياحية للمنطقة.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على نهج صندوق التنمية الثقافية في تعزيز التكامل المؤسسي مع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال التعاون مع الكيانات الثقافية المتخصصة، بما يسهم في إثراء المحتوى المعرفي وتوسيع دوائر التأثير الثقافي.