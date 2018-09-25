ينظم أتيليه ضي العرب للثقافة والفنون بالجيزة٬ في السابعة مساء يوم 13 أكتوبر المقبل، معرضا بعنوان "السيد عبده سليم وتلاميذه"، والمقرر أن يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل.



ويضم المعرض بالإضافة إلى أعمال الفنان٬ السيد عبدة سليم٬ أعمال تلاميذه من الفنانين: محمد عبد الهادي٬ عبد الرحمن السيد عبده٬ رمضان عبد المعتمد٬ شادي البنا٬ ماجد ماهر٬ صلاح شعبان٬ إبراهيم السيد عبدة٬ وائل الشافعي٬ إيمان أحمد سعد وزينب صبحي.



يذكر أن "السيد عبده سليم" فنان تشكيلي مثال٬ وأستاذ النحت بجامعة كفر الشيخ. صاحب أول مسبك برونز في مصر لسباكة أعمال النحت الكبيرة والصغيرة٬ بأحدث التقنيات.