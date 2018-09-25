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أخبار البلد

إغلاق 26 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بالتجمع الخامس والرحاب ومدينتي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:11 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 26 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بمناطق التجمع الخامس، والرحاب، ومدينتى، فى حملة شنتها الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنشآت غير المرخصة والتى تم إغلاقها عبارة عن عيادات خاصة ومراكز طبية، ومعامل تحاليل ومراكز للأشعة، لافتًا إلى أنه تم خلال الحملة رصد العديد من المخالفات الطبية داخل هذه المنشآت، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأشار الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تم خلال الحملة المرور على 257 منشأة طبية، للتأكد من توافر الاشتراطات الطبية بها سواء من حيث التراخيص للمنشأة أو للعاملين بها، فضلًا عن مراجعة جميع الاشتراطات الطبية وطرق مكافحة العدوى في تلك المنشآت، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأكد "محروس"، أنه لا تهاون فى حياة المرضى، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا على استمرار تلك الحملات التفتيشية على كل المنشآت الطبية الخاصة بمناطق الجمهورية المختلفة.

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