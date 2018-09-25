الزمالك يستبعد حازم إمام من مباراة القادسية الكويتى

استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك علي استبعاد حازم إمام ظهير أيمن الفريق من رحلة الكويت استعدادا للقاء القادسية الجمعة المقبل فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية.



ولم يشارك حازم إمام فى المران الأخير للزمالك قبل السفر للكويت صباح اليوم؛ لإصابته بشد فى العضلة الأمامية، حيث أدى جلسة علاجية على هامش التدريب ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل.



ولم يشارك حازم إمام فى آخر مباراتين للزمالك بالدورى الممتاز أمام سموحة والمقاولون العرب، بسبب إصابته بشد فى العضلة الأمامية ليقود التونسى حمدى النقاز الجبهة اليمنى للفريق الأبيض.