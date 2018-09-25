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اقتصاد

القومى لبحوث الإسكان يناقش تجربة مدن الجيل الرابع

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:30 م
الذهبى
الذهبى
آمنة عبدالعظيم
ينظم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، فعاليات "المؤتمر الدولي الثانى للتشييد المستدام وإدارة المشروعات : ”البنية التحتية المستدامة والنقل لمدن المستقبل خلال الفترة من 16-18 ديسمبر 2018.

وذلك فى إطار تفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع وأهمية الارتقاء بصناعة التشييد والبناء وتحقيق الاستدامة البيئية للمباني والبنية التحتية للمدن وأنظمة النقل من خلال البحث العلمي وعرض التجارب الناجحة في مختلف دول العالم في إدارة المشاريع الكبرى وتشغيل وصيانة المباني والمرافق.

وقال الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان لـــــ"صدى البلد"، أن المؤتمر سيشهد عرض بعض التجارب الخاصة بمدن الجيل الرابع، التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا ومن بينها "العاصمة الإدارية الجديدة وشرق بورسعيد وسفنكس الجديدة".

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