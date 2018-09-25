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حوادث

القبض على 3 متهمين هاربين من أحكام مؤبد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:25 م
ًصورة أرشيفية - ضبط
ًصورة أرشيفية - ضبط
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة خلال حملة للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام من ضبط 3 متهمين هاربين من تنفيذ حكم مؤبد بقضايا قتل.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى اخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط كل من: "كريم  م  ع" 33 سنة، ومقيم بطورس بمركز أبو حمص مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز أبو حمص "قتل" والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد، "سليم  م أ" 24 سنة ومقيم المنتزه ثان بالإسكندرية مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات مركز أبو حمص "قتل" والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد و"سامى س ع" 55 سنة ومقيم طيبة بمركز الدلنجات، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.

وبمواحهة المتهمين اعترفوا بالأحكام الصادرة ضدهم وجار تسليمهم وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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