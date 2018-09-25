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شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك..فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:33 م
محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
توك شو
قال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية،إن قرار تخفيض 10% من الجمارك الخاصة بالسيارات والذي من المفترض تطبيقه بعد 3 أشهر، لن يؤثر بشكل كبير على أسعار السيارات في السوق المصري.

وأشار "عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضاية "Ten" اليوم، الثلاثاء، إلى أن عدم التأثر بتلك النسبة يأتي نظرًا لضآلة نسبة التخفيض أمام إرتفاع الأسعار التي يشهدها السوق بالفعل، بالإضافة إلى قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وأكد "عبد العاطي" ضرورة محاسبة البنوك المصرية التي توقفت حاليًا عن بيع السيارات بالتقسيط،أو تشددت في الضمانات المطلوبة، مناشدًا محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه تلك البنوك، حتى نستطيع تحريك سوق السيارات بعد الركود الذي يشهده الفترة الحالية.


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