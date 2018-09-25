الحكومة : لا صحة لمنع تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفض تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات الدراسية.



وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، مشيرةً إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات بضرورة تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب بلا استثناء، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في أولى أيام الموسم الدراسي الجديد.



وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس مضيفةً أنها ستصل إلى جميع المدارس الابتدائية يوم الخميس القادم بحد أقصى، لافتةً إلى أن نسبة وصول الكتب إلى المدارس الإعدادية والثانوية وصلت إلى 95%، وأنه سيتم الانتهاء من إمداد المدارس بشبكات الألياف الضوئية والشاشات والتابلت نهاية أكتوبر، حيث سيتم توزيع 700 ألف تابلت على المدارس الثانوية.



وفي سياق آخر, أعلنت الوزارة أن قيادات الوزارة تقوم في الوقت الحالي بالمرور على المديريات التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس في بداية العام الدراسي، للوقوف على إتمام التجهيزات، وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكد من تسلم الطلاب الكتب الدراسية، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.



وفي النهاية ناشدت الوزارة, وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وهو ما يثير البلبلة بين المواطنين, ويؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وفي حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

