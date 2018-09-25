منتخب الووشو كونغ فو يتوجه إلى بلغاريا لخوض بطولة العالم

غادرت بعثة المنتخب الوطنى للووشو كونغ فو إلى بلغاريا، اليوم، الثلاثاء، للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة العالم في منافسات التايجي، في الفترة من 25 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر المقبل.



وتضم بعثة الفراعنة 10 لاعبين، وهم: محمد ناجي، وأحمد عبد الرحمن، وسارة صلاح، ونسمة عمر، وشهد عبد العزيز، ويوسف عبد الرحمن، وهشام نبيل، وسلمي صلاح، وهشام أحمد، وحسن خليفة، تحت القيادة الفنية للمدرب أحمد عبد العزيز.



يذكر أن المنتخب الوطنى للكونغ فو، خاض معسكرا مغلقا بالمركز الأوليمبي، في إطار استعداداته لخوض بطولة العالم في التايجي.

