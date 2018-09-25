صحة أسيوط: 256 نقطة لفحص 2.6 مليون مواطن في مبادرة فيروس سي

أكد الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، انتهاء المديرية من الاستعدادات لبدء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على مرض فيرس C، والتي تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل وزارة الصحة بالمعهد الصحي للإعلان عن استعدادات المديرية للبدء في تنفيذ مبادرة الرئيس في أول أكتوبر المقبل.



وأضاف حافظ أن محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى بالحملة والتي تنطلق في أول أكتوبر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم وتستهدف الحملة فحص 2 مليون و593 الفا و104 مواطنين بمحافظة أسيوط من سن 18 عاما الى ما فوقها، مشيرا الى أن هذه الحملة الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث إنه لا يوجد أي دولة قامت بعمل مسح لجميع سكانها من قبل.



وقال الدكتور أسامة حجازي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة إنه تم تشكيل فرق مسح بمختلف الوحدات الصحية وسوف تعمل على فترتين من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصر واخرى من الساعة الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء يتكون الفريق من طبيب "بشري او أسنان أو صيدلي" ومدخل بيانات وممرضة يقومون باستقبال المواطنين في مختلف نقاط المسح ويتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالشخص القادم للفحص ويتم عمل اجراءات الفحص من خلال عينة الدم وقياس الضغط والسكر والوزن للتأكد من سلامته وفي حالة تأكد إصابته يتم تحويله الى أحد مراكز العلاج المحددة بالمحافظة لصرف العلاج.



وأشارت الدكتورة نهى عبدالله عبدالنبي مدير ادارة الرعاية الاساسية بمديرية الصحة أن فرق المسح سوف تعمل في 239 وحدة صحية في 13 ادارة صحية و17 مستشفى عام ومركزي ونوعي بمختلف مراكز المحافظة، مضيفه أنه تم تجهيز 965 فريق مسح سوف ينتشر في 256 نقطة مسح بالمحافظة.



ونوهت الى انه تم تجهيز 5 مراكز علاجية مقسمه جغرافيا بالمحافظة، حيث يوجد مركز في القوصية لخدمة مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط ومركز في صدفا لخدمة مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج ومركز في أسيوط الجديدة لخدمة مراكز الفتح وأبنوب وساحل سليم والبداري وأسيوط الجديدة ومركزين بمدينة أسيوط احدهم في مركز صحي الوليدية واخر في مستشفى الراجحي الجامعي لخدمة سكان مركز ومدينة أسيوط.