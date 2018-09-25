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رياضة

15 صورة ترصد أهم اللقطات خلال حفل الأفضل في العالم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:34 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أقيم أمس حفل توزيع جوائز الاتحاد العالمي لكرة القدم "الفيفا" الأفضل في العالم لعام 2018 في العاصمة البريطانية لندن وتنافس على جائزة أفضل لاعب، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، حامل اللقب في العامين الأخيرين، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

ويعرض موقع صدي البلد 15 صورة تبرز أهم اللقطات خلال حفل الأفضل في العالم:

ظهر المصري محمد صلاح في أناقة معتادة منه في الحفلات الكبرى والجوائز التى يترشح إليها منذ احترافه في بازل السويسري مرورا بتجربته في تشيلسي وبعدها فيورنتينا وروما حتي ليفربول وحصد جميع الإلقاب الفردية في الدوري الإنجليزي.

استطاع الفرعون محمد صلاح الفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام وظهر في صور مع رئيس الفيفا ولاعبي ليفربول وايدين هازارد نجم منتخب بلجيكا.

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال حفل الأفضل من الاتحاد الدولى لكرة القدم 2018، على حساب كل من المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وظهر مودريتش برفقة زوجته وأولاده وابدي فرحته الشديدة بالفوز باللقب الأفضل في العالم بالإضافة إلي دخولة إلي أفضل تشكيل في العام 2018.

وظهر راموس نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد برفقة زوجته في صورة تغني بها رواد السوشيال ميديا بسبب الأناقة التى ظهر بها أفضل مدافع في تشكيلة العام.

وتواجد النجم البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي، في تشكيلة فريق الأحلام لعام 2018، بناء على اختيار رابطة المحترفين الدولية، وتسلم جائزته في حفل الفيفا TheBest وكان حضوره مميزا بسبب البدلة الحمراء، التي ارتداها في الحفل، بالإضافة إلى التقاطه لصورة تعد هي الأغرب بين الصور المنتشرة في المواقع الإعلامية.

وخطف دانى ألفيس نجم البرازيل وباريس سان جيرمان الأنظار فور وصوله حفل تتويج الأفضل فى العالم the best والمقامة بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وانتهى الحفل بتتويج الكرواتي لوكا مودريتش، نجم المنتخب الكرواتي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة «أفضل لاعب في العالم لعام 2018»، فيما حصل محمد صلاح على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

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