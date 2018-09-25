أحمد موسى: ترامب أعطى دعما كبيرا لمصر.. ووجه الشكر للرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى دعما كبيرا للدولة المصرية، موضحا أن الدعم قوي للغاية في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سياسي واقتصادي وأمني.



وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن عبد الفتاح السيسي رئيس أكبر دولة مؤثرة في المنطقة، لذلك حصلنا على دعم من أكبر دول العالم خاصة في مواجهة الإرهاب.



وأِشار «موسى» إلى أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره ترامب لخص العلاقة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يوجه الشكر للرئيس السيسي لجهوده في المنطقة.

