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الجالية المصرية أمام الأمم المتحدة: ندعمك يا سيسي وتحيا مصر .. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:16 م
الجالية المصرية أمام
الجالية المصرية أمام الأمم المتحدة
هاني حسين
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة ترصد تجمع الجالية المصرية أمام مقر الأمم المتحدة بالتزامن مع اقتراب إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردد أفراد الجالية هتافات حماسية لدعم مصر، منها «تحيا مصر .. ندعمك يا سيسي .. تحيا مصر»، رافعين الأعلام المصرية .

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73.

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