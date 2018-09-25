عمرو دياب يقود دراجة.. ودينا الشربيني تجري خلفه.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور تظهر الفنان عمرو دياب يقود دراجة هوائية، بينما تسير خلفه الفنانة دينا الشربيني فى أحد شوارع مدينة الجونة.



كانت احدى الصفحات على الإنترنت نشرت الصور بعنوان "عم الشباب"، لتشهد الصور حالة رواج بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، وعلق عليها معجبو الهضبة بأنه مازال يبدو شابًا، كما تعودوا عليه.



وترددت أنباء عن أن الهضبة سيحيي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد "كل حياتي".

