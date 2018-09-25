عم الطفل الباكى بسبب النوم فى المدرسة يكشف تفاصيل وسبب الواقعة.. فيديو

تلقى الإعلامى معتز الدمرداش اتصالا هاتفيا من مواطن يدعى هانى صالح عم الطفل الباكى فى إحدى المدارس، والذى طلب من المعلمة السماح له بالنوم لمدة ربع ساعة.



وقال هانى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامى معتز الدمرداش، إن الفيديو المنتشر على مواقع السوشيال ميديا بخصوص ابن شقيقى وكان يبكى بعد ضربه ويقول «عايز أنام ربع ساعة بس» وهو مشهد قطع قلبى.



وأشار إلى أن الطفل يدعى محمد أحمد صالح، ويدرس في مدرسة بشبرا مصر، وكشف أن الطفل فى الصف الأول الابتدائى وكان يعانى من كسر فى قدمه.



وأوضح أن الشخص الذى قام بتصوير الفيديو هو مدرس بالمدرسة، وكشف أنه علم بالواقعة عن طريق السوشيال ميديا.



كان رواد السوشيال ميديا تداولوا فيديو يكشف قيام معلمة بنهر طفل داخل الفصل لطلبه النوم لمدة ربع ساعة، ولم يذكر فى الفيديو اسم المدرسة التى تمت فيها الواقعة.

