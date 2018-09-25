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رياضة

الكاف يعلن موعد بطولة الكونفدرالية للموسم الجديد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى - عمرو ابوبكر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن مواعيد مباريات بطولة الكونفدرالية لموسم 2018 /2019 المقرر أن يشارك بها فريق المصري البورسعيدي والزمالك وستنطلق البطولة في شهر نوفمبر المقبل وتنتهي في مايو 2019.

ويشارك المصري في البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي 2017/2018، بينما يخوض الزمالك البطولة بصفته حامل لقب كأس مصر.

وجاءت المواعيد التي أعلنها الاتحاد الإفريقي للبطولة كالآتي:

* الدور التمهيدي الأول :
مباراة الذهاب: أحد أيام 27/28 نوفمبر 2018
مباراة العودة : أحد أيام 4/5 ديسمبر 2018

* الدور التمهيدي الثاني :
مبارة الذهاب : أحد أيام 14/15/16 ديسمبر 2018
مباراة العودة : أحد أيام 18/19/20 ديسمبر 2018

* دور الـ32 الثاني :
تقام قرعة دور الـ32 الثاني بمواجهات الخاسرين من دوري الأبطال مع المتأهلين من الكونفدرالية يوم 29 ديسمبر 2018.
مباراة الذهاب : أحد أيام 11/12/13 يناير 2019
مباراة العودة : أحد أيام 18/19/20 يناير 2019
ثم تقام قرعة دور المجموعات يوم 21 يناير 2019

* دور المجموعات :
الجولة الأولى: أحد أيام 1/2/3 فبراير 2019
الجولة الثانية: أحد أيام 12/13 فبراير 2019
الجولة الثالثة: يوم 24 فبراير 2019
الجولة الرابعة: يوم 3 مارس 2019
الجولة الخامسة: أحد أيام 8/9/10 مارس 2019
الجولة السادسة: أحد أيام 15/16/17 مارس 2019

* دور الثمانية :
مباراة الذهاب : أحد أيام 5/6/7 أبريل 2019
مباراة العودة : أحد أيام 12/13/14 أبريل 2019

* الدور قبل النهائي :
مباراة الذهاب : أحد أيام 26/27/28 أبريل 2019
مباراة العودة : أحد أيام 3/4/5 مايو 2019

* المباراة النهائية :
مباراة الذهاب : يوم 19 مايو 2019
مباراة العودة : 26 مايو 2019

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