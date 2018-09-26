أحمد حسن: لا أشغل بالي باللجان الإلكترونية للأهلي

قال أحمد حسن، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بيراميدز، إنه لا يشغل باله بالهجوم الذي يتعرض له خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب تولي المسئولية بالنادي.





وتساءل "حسن" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد :"لماذا اتصنفت كخائن؟، علشان عملت ايه؟، اتقال عليا إني بِعت، وعلى حسام البدري إنه باع، ليه الازدواجية فى المعايير؟".





وتابع: "مين اللي جري ورا الفلوس، ومين اللي قبض، احنا اخدنا مقابل عقد وقعته مع إدارة النادي مقابل شغلتي ومهنتي، لم نأخذ حاجة فهلوة ولا من الهوا".



