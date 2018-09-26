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رياضة

أحمد حسن: لا أشغل بالي باللجان الإلكترونية للأهلي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:20 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
محمد رشاد
قال أحمد حسن، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بيراميدز، إنه لا يشغل باله بالهجوم الذي يتعرض له خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب تولي المسئولية بالنادي.

وتساءل "حسن" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد :"لماذا اتصنفت كخائن؟، علشان عملت ايه؟، اتقال عليا إني بِعت، وعلى حسام البدري إنه باع، ليه الازدواجية فى المعايير؟".

وتابع: "مين اللي جري ورا الفلوس، ومين اللي قبض، احنا اخدنا مقابل عقد وقعته مع إدارة النادي مقابل شغلتي ومهنتي، لم نأخذ حاجة فهلوة ولا من الهوا".

وأضاف أحمد حسن في تصريحاته: "الأول كان حلو ومحب للنادي الأهلي، ودلوقت اللي شغال معاه خائن وباع؟!، اللجان الإلكترونية للنادي الأهلي معروفة، معنديش مشكلة بالنسبة للي بيتقال من لجان الكترونية أو مشجع كدة كدة لا يشغلني".

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