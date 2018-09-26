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مرأة

يشوه مشط القدم.. 4 مخاطر تصيب النساء بسبب ارتداء الكعب العالي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:19 ص
أضرار ارتداء الكعب
أضرار ارتداء الكعب العالي
آية التيجي
قال الدكتور إبراهيم جادو، استشاري جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الهلال الأحمر، إن هناك العديد من العادات الخاطئة التي تفعلها المرأة، يمكن أن تؤدي إلى تدهور حالة العظام لديها بنسبة أكبر من الرجال، ويتمثل أبرزها في ارتداء الكعب العالي.

وأضاف الدكتور جادو، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن ارتداء الكعب العالي يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للمرأة، موضحا أخطر المضاعفات التي يمكن أن يتسبب بها، وتشمل الآتي:

1- يؤثر على وتر أكيلس..
وتر آخيل أو أكليس، هو أقوى وتر في جسم الإنسان، ويصل بين عضلات السمانة بالساق وعظمة الكعب من الخلف "العرقوب"، وهذا الوتر مهم لضمان الحركة الطبيعية وقدرة الإنسان على المشى ودفع الأرض أثناء المشى أو القفز.

2- يؤثر على الفقرات القطنية في الظهر..
تتأثر الفقرات القطنية بالضغط الزائد والتعامل الخاطئ مع عضلات الجسم، لذلك هي من أكثر الفقرات في العمود الفقري المعرضة للالتهابات بسبب ارتداء الكعب العالي.

3- تشويه عظام مشط القدم..
وذلك لأن الكعب العالى يجعل الجسم بالكامل يُحمِّل على هذه المنطقة بالأخص، وهو ما يتسبب في تشويه عظام مشط القدم.

4- ينقل التوتر في الأطراف..
يتسبب ارتفاع منسوب القدم عن الطبيعي في حدوث ضغط شديد على المنطقة الامامية من القدم، وهو ما يؤدي إلى حدوث توتر فيها.

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