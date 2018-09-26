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الأوقاف تكشف عن شروط الالتحاق بالمنح الدراسية الفرانكفونية للعاملين بها

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:52 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للعاملين بها وبالجهات التابعة لها ممن تنطبق عليهم الشروط للحصول على منح دراسية بالجامعات الكندية للعام الدراسي 2019/2020 , وذلك في المجالات الآتية : (الاقتصاد والمالية – التعليم – الاتصالات – أبحاث قانون التجارة الإلكترونية) , وذلك وفقا للنظام الآتي :

منح الدكتوراه (4 أعوام).
منح أبحاث ما بعد الدكتوراه (10 أشهر).
منح الماجستير (2 عام).
منح التدريب التقني والمهني (2-3 أعوام).
منح الدبلوم التخصصي (عام واحد).
وذلك وفقا للشروط الآتية :

أولا : شروط الجانب الكندي :

إتقان اللغة الفرنسية تحدثًا وكتابة , المعرفة الكافية باللغة الإنجليزية , وأيضا توافر مهارات استخدام الحاسب الآلي.
يجب أن يتم اعتماد ملف المرشح بواسطة الجهة الحكومية التابع لها.
تتحمل الجهة المرشحة (المستفيدة) مسئولية التأكيد على عودة متلقي المنحة إلى أعمالهم بعد استكمال المنحة الدراسية بكندا.
في حالة اعتذار الجهة المرشحة (المستفيدة) بعد إتمام الإجراءات اللازمة للمنحة تلتزم الجهة برد التكاليف التي تكبدها البرنامج للمرشح إلى الجانب الكندي.
في حالة انسحاب الشخص المرشح من المنحة وعدم استكمالها يلتزم هذا الشخص برد التكاليف التي تكبدها البرنامج للمرشح إلى الجانب الكندي.
لن يسمح للأشخاص الذين سبق لهم التقدم بطلب هجرة إلى كندا أو سبق لهم الحصول على تأشيرة إقامة دائمة الالتحاق بهذا البرنامج.
ولا يسمح بالدراسة في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان لأغراض التدريب السريري clinical training ولكن يسمح بالدراسة لأغراض التدريب البحثي.

ثانيا : أهم الشروط وفقا للقانون المصري (قانون رقم 112 لسنة 1959) :

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة ميلادية.
أن يكون تقدير المؤهل الدراسي الأصلي للمتقدم عند تخرجه جيد على الأقل.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيا.
أن تكون الجهة التي يتبعها المتقدم في حاجة ماسة إلى الدراسة التي سيقوم بها.
ألا يكون قد حصل على أي منحة أو بعثات تدريبية من الوزارة عدا من أتم الفترة المحددة لخدمة الوزارة بعد العودة من البعثة.
أن تكون تقارير كفايته في العامين الأخيرين بدرجة ممتاز وألا تكون قد وقعت عليه أية جزاءات في الثلاث سنوات السابقة لترشيحه.
ألا يكون من العاملين بنظام التعاقد أو المكافأة الشاملة.
فعلى الراغبين في التقدم ملء النموذج الآتي في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخه .

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