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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: تحديث خطوط إنتاج مصانع شركة العبوات الدوائية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
علياء فوزى
قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية بمصانع شركة العبوات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها السيد الوزير لتفقد أوضاع الشركات التابعة - وخاصة المتعثرة منها - على أرض الواقع.

وقد تفقد الوزير، خلال جولته بالشركة، مصانع المطابع الورقية والكرتون والبلاستيك والأنابيب، واستمع من إدارة الشركة إلى شرح حول مراحل العملية الإنتاجية، كما حرصه على لقاء العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء مشيدًا بجهودهم ووعيهم وحرصهم على مصالح الشركة وتحسين أوضاعها.

وفي مستهل الزيارة، التقى الوزير مع الإدارة العليا للشركة ورؤساء القطاعات وممثلي العاملين لبحث المشكلات والتحديات الرئيسية التي تواجه الشركة والتباحث حول سبل معالجة تلك المشكلات والتغلب على التحديات للنهوض بالشركة.

وانتقد الوزير غياب المفهوم التسويقي في الشركة على مدار سنوات ماضية، وارتكان الشركة إلى بيع منتجاتها للشركات الشقيقة فقط، حيث شدد على ضرورة إيجاد نشاط تسويقي فعال لدى إدارة الشركة وفتح أسواق جديدة واستخدام نظم حديثة للتكاليف، مشيرًا إلى سعي الوزارة – في إطار حرصها على تطوير النظم الإدارية بالشركات – إلى توفير نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)للعمل به على مستوى كافة الشركات التابعة يشمل حساب التكاليف والمشتريات ومتابعة المشروعات ونظم العمل الداخلية الأخرى.

وأكد توفيق على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للشركة في الحصول على التمويل اللازم للإصلاح الفني وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج، بما يؤدي إلى تحسين الوضع المالي للشركة وزيادة نسب استغلال الطاقة الإنتاجية والمبيعات.

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