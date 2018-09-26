وزير حقوق الإنسان اليمني ينتقد تقرير رصد الانتهاكات في بلاده ويعتبره منحازا للحوثيين

انتقد محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني، تقرير فريق الخبراء المكلف من المجلس برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن برئاسة كمال الجندوبي، مؤكدا أنه جاء غير منصف ومنحازا ولم يوجه اتهاما واضحا لجماعة الحوثي بالانقلاب على السلطة برغم أن هذا هو التوصيف الذي كان قد جاء به قرار مجلس الأمن 2201 وكذلك القرار 2216.



وقال الوزير اليمني، في كلمة، اليوم الأربعاء، أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، والتي خصصت لاستعراض تقرير فريق الخبراء، إن تقرير الخبراء وعلى العكس برر للحوثيين الاستيلاء على السلطة وسماها بسلطة الأمر الواقع، كما سمى رئيسها بقائد الثورة، وبما يخالف حتى توصيف مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان في تقاريره التي سمى فيها جماعة الحوثي بأنصار الله.



وأضاف أن ما توصل إليه فريق الخبراء من استنتاجات في تقريرهم جانب معايير النزاهة والحياد والمبادئ المنصوص عليها بشأن الآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن تقرير الخبراء غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما تجاهل التقرير وبشكل شبه كلي الكثير من الجرائم التي وردت في تقارير صادرة سابقا عن مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان أو الصادرة عن فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.



ولفت إلى أن التقرير لم يشر إلى الأسباب التي استدعت طلب الحكومة الشرعية اليمنية المساعدة الخارجية لصد الاعتداء عليها من قبل مليشيات الحوثي التي انقلبت على السلطة كما لم يشر التقرير إلى احتجاز رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وملاحقة رئيس الدولة إلى عدن وضرب مقر إقامته بالطيران.



وأضاف الوزير اليمني، أن تقرير فريق الخبراء لم يشر إلى الصواريخ التي تطلقها مليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية وتصيب المدنيين وكذلك التهديد الذي تقوم به تلك المليشيات للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إضافة إلى عدم إشارة تقرير الخبراء إلى التدخل الإيراني في اليمن ودعم طهران للحوثيين بالسلاح والمال والإعلام.



يذكر أن كان كمال الجندوبي رئيس فريق الخبراء المكلف من مجلس حقوق الانسان برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قد قدم استعراضا عن التقرير أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان، اليوم، حيث طالب الدول الأعضاء في المجلس بإيلاء الوضع في اليمن الأهمية وتجديد ولاية فريق الخبراء، كما دعا إلى وقف الإفلات من العقاب في اليمن.

في ذات الإطار، قال الدكتور عبدالعزيز الواصل السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمته، إن تقرير فريق الخبراء جاء بعيدا عن الموضوعية، كما تجاهل المعلومات التي تم تزويده بها في الاجتماعات مع الجهات المعنية في التحالف.



وأضاف السفير السعودي، أنه من المستغرب أن يؤسس فريق الخبراء استنتاجاته على التخمين والاعتقاد في وقت يتجاهل الانتهاكات الواسعة التي حدثت عندما اجتاحت المليشيات الحوثية المدن اليمنية وإعاقتهم للمساعدات الموجهة للمحتاجين اليمنيين، إضافة إلى عدم ذكر التقرير للصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون على المدن السعودية.







