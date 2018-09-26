تأجيل اختبارات وارنر للراسبات فى الصالات والشاطئية 24 ساعة

قررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة، تأجيل اختبارات الإعادة للياقة البدنية لمحكمات كرة الصالات والكرة الشاطئية 24 ساعة دون ذكر أي أسباب.



ووفقا للتعديلات الجديدة للجنة الرئيسية فإن اختبار الإعادة للوارنر تيست سوف يقام بعد غد الجمعة فى تمام الساعة الخامسة على ملعب مركو شباب ميت عقبة.



يذكر أن مى حسن الوحيدة التى اجتازت اختبارات الإعادة للياقة البدنية لمرشحى القائمة الدولية التي نظمتها لجنة الحكام مؤخرا بصالة اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة 23 محكمة.