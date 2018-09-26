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رياضة

مجدي عبد الغني: منذ وصولي للندن كان من الواضح فوز مودريتش

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه منذ وصوله إلى إنجلترا لحضور حفل الأفضل، كان من الواضح أن لوكا مودريتش حسم الجائزة وأن هناك منافسة من بعيد من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال عبدالغني خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» عبر اثير إنرجي: "أتمنى أن ينافس صلاح مجددا الموسم المقبل على لقب الأفضل وتحقيق إنجاز الليبيري جورج ويا".

وتابع: "اللغط المثار حول استبعاد صلاح من التشكيل الأفضل، غير منطقي، لأن طريقة التصويت مختلف تماما، فجائزة "ذا بيست" يتم اختيارها من قبل قائدي المنتخبات والمدربين ولكن التشكيل يكون عن طريق رابطة اللاعبين المحترفين، وشارك في التصويت عدد كبير من لاعبي الدوري، ولم يشارك لاعبو الأهلي والزمالك بسبب الارتباطات الأفريقية".

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