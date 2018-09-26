أحمد مكي .. رابر مصر



هل أحدثت الأغنية تلك الضجة نتيجة شهرة مكى، وجمهوره العريض ؟ أم كما يقول البعض إنها أغنية تحمل كلمات بسيطة ولكن فى نفس الوقت غير مبتذلة مثل أغانى المهرجانات التى يدعى أصحابها البساطة ؟



أيا كانت الأسباب، فإن نجاح الأغنية يعنى تقبل الجمهور لهذا اللون من الفن وهو ما يطلق عليه (راب) وينتمى لنوع أعم من الفنون الموسيقية يسمي (هيب هوب) دعونا نتعرف عليه.



هو أحد أنواع الموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعرف بأنه حركة ثقافية للأمريكيين أصحاب البشرة السوداء من أصول إفريقية، نشأ الهيب هوب منذ عام 1970 كرد فعل لما تعرضوا له من تفرقة عنصرية، وكنوع من التعبير عن النفس ضد المشاكل المجتمعية (الفقر والبطالة والعنصرية والظلم ) ليصبح ثقافة وفنا فى آن واحد، كما اعتبره السود وسيلة تربطهم معا فى أنحاء الولايات المتحدة، كذلك كان يطمح مؤسسو هذا الفن أن يكون وسيلة تشغل الشباب السود عن الانضمام لعصابات العنف والمخدرات .



ولكن المشكلة أن حفلات الهيب هوب أصبحت مكانا لاستعراض الأسلحة والمخدرات، وأصبحت العصابات متواجدة ومسيطرة على الحفلات.



هناك كلمات مختصرة تستخدم بكثرة فى أغانى الهيب هوب، فمثلا الكلمات التى تدل على عدم احترام الخصم والتعبير عن التحدي والمنافسة بين المغنيين.



يرتكز فن الهيب هوب علي خمسة أنواع مختلفة الشكل ولكنها متفقة فى المضمون وهى:

فن (دى جى) : وهو فن تشغيل الموسيقي علي الأقراص المدمجة، ويمكن اللعب بأكثر من موسيقي ودمجها معا فى وقت واحد لإخراج مزيج جديد تماما .



الجرافيتى (الكتابة والرسم علي الجدران) : وهو التعبير البصرى للهيب هوب، انتشرت الكتابة على الجدران في جميع أنحاء أمريكا منذ أواخر عام 1960، وقد استخدمت كنوع من التعبير من قبل النشطاء السياسيين، وأيضا من قبل العصابات وللتعبير عن الغضب من شخص ما وتهديده، وقد نشأت العلاقة بين الكتابة على الجدران وثقافة الهيب هوب عندما كان أوائل فناني الشعارات والكتابة على الجدران أيضا هم عناصر في فرق الهيب هوب.



رقص (بريك دانس) : وهو التعبير الحركى للهيب هوب، ويرقصه الناس فى الشوارع وله تعبيرات أكروباتية عنيفة

غناء (راب) : هو أهم عنصر من عناصر الهيب هوب، وفيه يتم تأدية كلام ليس مقفى بل موزون علي إيقاع، ويؤدي بشكل سريع أى انه لا يعتمد علي لحن أو غناء وبالتالى ليس شرطا فيمن يؤديه أن يكون له صوت جميل أو صاحب أذن موسيقية، ويعتمد علي سرد قصة إنسانية، أو حالة اجتماعية بحرية مطلقة فكل الكلمات مسموح باستخدامها مهما كانت متحررة أو متدنية، ولا يطلق علي من يؤديه مغنى ولكن مؤدى راب (رابر).



موسيقي (بيت بوكس) : أحد عناصر الهيب هوب، وهو شكل من أشكال الإيقاع الصوتي الذي يعتمد بشكل رئيسي على تقليد قرع الطبول والإيقاع والأصوات الموسيقية باستخدام الفم (الشفتين واللسان والصوت) كما قد يتضمن أيضا تقليد الغناء، ومحاكاة العديد من الآلات الموسيقية مثل البوق، وموسيقي بيت بوكس تستخدم فى حفلات الشباب الصاخبة كمقدمة لموسيقى الدى جى أو أغانى الراب ومصاحبة رقصة بريك دانس .



ورغم أن هذا الفن له سمعة سيئة فى أوساط الأمريكان أصحاب البشرة البيضاء، إلا أن الساسة الأمريكان استغلوا تهافت شباب شعوب العالم الثالث علي ثقافتهم لينشروا ثقافة الهيب هوب بينهم علي أنها ثقافة فنية خالصة دون النظر إلي دعوتها للتمرد والعنف وشحن وجدان من يسمعها بالطاقة السلبية تجاه كل شيء، وأى شيء .



بالطبع عندما انتقل هذا الفن للشعوب الأخري أخذ طبائع تلك الشعوب، وخاصة فى بداياته فيكون له تعبيرات لانتقاد سلبيات المجتمعات مثلا، أو الحكاية عن أى حالة إنسانية، وخاصة أن طابعه الموسيقى يعطى المؤلف والملحن قدرا ضخما من الحرية فى القدرة علي غناء أى كلمات حيث لا يلتزم بأى من قواعد الكتابة الغنائية، أو التلحين الموسيقى، فهو عبارة عن موضوع نثرى موزون الكلام إلي حد ما، منغم إلي حد ما أيضا، وفى هذا الإطار فإنه نوع من الفن لا يمكنك الاعتراض عليه،ولكنه مثل النار الخامدة التى يمكن إشعالها فى أى وقت عند الحاجة لأنه يجعل محبيه فى حالة جاهزية تامة للعصبية والتمرد وأحيانا الانفجار.



نحن جميعا نعرف أن من يتناولون المخدرات من شبابنا يحبون ألوان موسيقية صاخبة تخرجهم عن شعورهم، ومن أطلق عليهم الإعلام عبدة الشيطان كانوا يسمعون أنواع موسيقي قد تؤدى لانتحارهم .



إذن فنحن لا يسعنا أن نظل دائما نختار بين أخف الضررين، فليس الموضوع أن الراب أحسن من المهرجانات، علينا أن نكون نحن على دراية بكل شيء يتسلل إلي وجدان أبنائنا لنستطيع أن نحميهم فى الوقت المناسب، فأغنية أغلي من الياقوت أغنية لها معان جميلة وتحمل العديد من النصائح والمشاعر، ولكن ليس كل الراب أغلى من الياقوت .



انتشرت بشكل قوى، بل وأحدثت ضجة كبيرة منذ أيام أغنية أحمد مكى الجديدة (أغلى من الياقوت)، يتحدث عنها جمهور (السوشيال ميديا) والكثير من الشباب، وهذا ما يعد ملفتا للنظر.