التعليم توقف وكيل إدارة مغاغة التعليمية عن العمل لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه بشأن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى من صور لمجموعة من التلاميذ بمدرسة ناصر ٢ الابتدائية بمغاغة وهم يجلسون على الأرض بدون مقاعد ، بدعوى أنه ليس لهم مقاعد أو تخوت بالمدرسة ، فهذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة.



وقال خيري في بيان له ، إنه بالرجوع إلى محمد عزب مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، أفاد بأن مدير عام إدارة مغاغة التعليمية توجهت للمدرسة يوم الأحد الموافق ٢٣/ ٩/ ٢٠١٨ ، وكان جميع التلاميذ مستقرين فى مقاعدهم، ولا يوجد أى تلميذ بالمدرسة بدون مقعد، كما أن المدرسة استقبلت التلاميذ قبل بدء الدراسة بيوم فى احتفالية نظمتها جميع مدارس المحافظة؛ لكسر حاجز الرهبة والتعرف على الفصول وأماكنهم بها، والسادة المعلمين، بالإضافة إلى أنه تم استقبال أولياء الأمور.



وأوضح أنه أثناء تسكين الطلاب فى أماكنهم وفقًا للكشوف، ونظرًا لحرارة الشمس بالنسبة للتلاميذ فى الفناء المدرسى، تم توجيه التلاميذ للوقوف فى الطرقة بين الفصول لحين تسكينهم، وبالتحرى عن الموضوع، تبين أن إبراهيم معوض عبادة وكيل الإدارة للتعليم الأساسى قام بنشر هذه الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى(فيس بوك) والتى أثارت الشارع، وقدم معلومات مغلوطة تناقلتها الصفحات مما أدى إلى الإساءة للعملية التعليمية.



وقال خيري : بناء عليه فقد تمت إحالة إبراهيم معوض عبادة للتحقيق لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى، ونشر معلومات مغلوطة مستغلًا موقعه الوظيفى كوكيل بالإدارة للتعليم الأساسى، وإيقافه عن العمل اعتبارًا من ٢٧/ ٩/ ٢٠١٨ ولمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب.



وأضاف قائلًا : تهيب الوزارة بالجميع التزام الدقة وتحرى الحقيقة فيما يتم تداوله من أخبار قد تؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.