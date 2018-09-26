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ديني

الأزهري من أمام الأهرامات: ليست أحجارا مرصوصة لكن وراءها علم وحكم عميقة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
محمود ضاحي
سجّل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، حلقتين من برنامجه "رؤى"، أمام الأهرامات الثلاثة.

ومن المقرر أن تذاع أولى الحلقتين، الجمعة المقبلة في تمام الخامسة والربع مساءً على فضائية" دي ام سي"، تحت عنوان" الموفق عبداللطيف البغدادي.. أعظم من وصف الهرم قبل ثمانية قرون".

وخلال الحلقة يعرض الأزهري، مقارنة واسعة بين العالم الجليل الموفق عبداللطيف البغدادي أعظم من وصف الهرم كفيلسوف عاشق للعمران ومنبهر بعبقرية القدماء، وبين أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي الذي دمر الآثار في العراق وسوريا وروع الناس وقتلهم، مضيفا": المقارنة بينهم فارق ضخم بين عقل انطلق إلى الاهتمام بالبناء والعمران، وآخر دمر مقاصد الشريعة بفهمه الخاطئ بعد أن خيمت الظلمات عقله تجاه الآثار والمعالم الآثرية.

ويستعرض الأزهري مجموعة من الفيديوهات لمن يقف موقف العداء تجاه التماثيل الأثرية من الجامعات السلفية، ولمن نادى بهدمها، مستعرضا بالتفاصيل نظرة علماء الإسلام إلى الهرم الأكبر جيلا بعد جيل مؤكدا أنه لايوجد حضارة من الحضارات صنعت مثل هذا الأثر العظيم الذي سيظل موجودًا إلى يوم القيامة.

وقال الأزهري": إن الوقوف بجوار الأهرامات تجديد للذكريات وتفكير عميق في طرق الإبداع والعمران الذي شيده المصري القديم" متابعا: " أنا كمصري منتمي للأزهر أشهد في هذه اللحظة بأسمى آيات الفخر والاعتدال والرهبة أمام هذا الصرح العجيب ".

وأضاف: الأهرامات ثمرة عقل عبقري مبدع، وسبق علمي فهي ليست أحجار مرصوصة لكن وراءها علم حكم عميقة حولت الأحجار إلى إبداع"، مشيرا إلى أن الهرم الأكبر ظل البناء الأعلى على وجه الأرض على مدى ٣٢٠٠ سنة تقريبا .

الأزهري من أمام الأهرامات: ليست أحجارا مرصوصة لكن وراءها علم وحكم عميقة
الأزهري من أمام الأهرامات: ليست أحجارا مرصوصة لكن وراءها علم وحكم عميقة
الأزهري من أمام الأهرامات: ليست أحجارا مرصوصة لكن وراءها علم وحكم عميقة
الأزهري من أمام الأهرامات: ليست أحجارا مرصوصة لكن وراءها علم وحكم عميقة

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