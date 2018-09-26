هل يجوز لكل من الزوجين أن يُغسل الآخر بعد موته

ورد سؤال للمركز العالمي للفتوى من سائل يقول " هل يجوز لكلٍّ من الزوجين أن يُغَسِّلَ الآخر بعد موته".



أجاب المركز، أن العلماء أجمعوا على أنَّه يجوز للمرأة أن تُغَسِّل زوجها؛ لاستمرار العلاقة الزوجية بالعدة، لكنهم اختلفوا في تغسيل الزوج لزوجته؛ لانقطاع العلاقة بالموت، والذي عليه جمهورُ العلماء أنه يجوز للزوج أن يغسِّل امرأته؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «ما ضرَّكِ لو متِّ قبلي فقمتُ عليك، فغسَّلتُكِ وكفَّنْتُكِ، وصلَّيْتُ عليك، ودَفَنْتُكِ» أخرجه ابن ماجه.



وتابع: عليه؛ فيجوز تغسيل كلٍّ منهما للآخر.