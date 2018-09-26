شاهد .. سيارة مارلين مونرو للبيع فى مزاد علني بـ لوس أنجلوس

تستعد دار مزادات "جوليان" بلوس انجلوس، لبيع سيارة نجمة هوليوود الراحلة مارلين مونرو بمزاد علنى، فى شهر نوفمبر المقبل.



السيارة ، فورد مكشوفة سوداء ذات مقعدين "كوبيه"، من طراز "ثندربيرد" تعود إلى عام 1956 ، وظلت ملكها لعدة سنوات لدرجة انها شاركت فى مراسم زفافها من الكاتب المسرحي آرثر ميلر، ومن المتوقع أن تصل قيمتها من 300 إلى 500 ألف دولار.



يذكر أن ملكية مونرو للسيارة انتهت في عام 1962، بعدما أهدتها لإبن مدربها في التمثيل لي ستراسبرج كهدية عيد ميلاده الـ 18.

