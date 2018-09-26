4 تعديلات على تشكيلة سان جيرمان أمام ريمس

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراته أمام نادي ريمس، اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.



وأجرى توخيل 4 تعديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة الماضية أمام رين.



وسيلعب بي إس جي بتشكيلة تضم جيانلويجي بوفون، كولين داجبا، تياجو سيلفا، ماركينيوس، ستانلي إنسوكي، ماركو فيراتي، أدريان رابيو، جوليان دراكسلر، نيمار جونيور، موسى ديابي، إدينسون كافاني.



أما دتفيد جون المدير الفني لريمس، فيخوض اللقاء بتشكيلة تضم إدوارد ميندي، جيسلين كونان، يونس عبد الحميد، رومان ميتانيري، بيورن إنجيليس، جاك روماو، خافيير تشافاليرين، علي ندوم، أولواسي أوجو، بابلو تشافاريا، ريمي أودين.