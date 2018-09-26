محافظ الوادي الجديد يفوض رؤساء المراكز بإزالة المباني المخالفة

قرّر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تفويض رؤساء المراكز الإدارية بالمحافظه لإزالة أي مبانٍ مخالفة أو مبانٍ بدون ترخيص لمنع انتشار العشوائيات، كما وجّه بسرعة الانتهاء من تقسيمات المواطنين بالقري دون انتظار المخطط الاستراتيجي ودون شروط محدده للسن علي أن يتم تخصيص 25% من إجمالي متحصلات التقسيمات لصالح تنمية وتطوير القرية.



