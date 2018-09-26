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محافظات

محافظ الوادي الجديد يفوض رؤساء المراكز بإزالة المباني المخالفة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قرّر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تفويض رؤساء المراكز الإدارية بالمحافظه لإزالة أي مبانٍ مخالفة أو مبانٍ بدون ترخيص لمنع انتشار العشوائيات، كما وجّه بسرعة الانتهاء من تقسيمات المواطنين بالقري دون انتظار المخطط الاستراتيجي ودون شروط محدده للسن علي أن يتم تخصيص 25% من إجمالي متحصلات التقسيمات لصالح تنمية وتطوير القرية.

كما أعلن الزملوط تدشين مبادرة لإنشاء وحدة صحية نموذجية بكل مركز من مراكز المحافظة لتقديم خدمة صحية متميزة وتحديد تكلفتها تمهيدًا لتعميم المبادرة بالقري لسد العجز فى أعداد الأطباء والتخصصات الطبية، كما طالب رؤساء المراكز بإرسال الحالة اليومية للمشاكل الحياتية اليومية بكل مركز وقراه وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والمرافق الأساسية.

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