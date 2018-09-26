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أخبار البلد

البابا تواضروس يرسّم دياكون لأرشيدياكون بنيوچيرسي.. صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
مايكل سمير
أتم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس رسامة دياكون يوحنا ابراهيم في رتبة أرشيدياكون (رئيس شمامسة).

جاء ذلك خلال القداس الذي أقيم صباح اليوم بكنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا شنودة ببرجن، نيوچيرسي، حيث قال البابا: "عرفت إن عندكم ٣ دياكون، ولكن جاء الوقت ليكون عندكم أرشيدياكون".

وأوضح البابا تواضروس أن الشموسية 5 رتب وهي:
- أول رتبة: إبصالتس يعني مرتل.
-ثاني رتبة: أناغنوستيس يعني القارئ.
-ثالث رتبة: إيبودياكون وهو مساعد الشماس.
-رابع رتبة: الدياكون بمعني شماس كامل.
-خامس رتبة: أرشيدياكون رئيس شمامسة.
البابا تواضروس يرسّم دياكون لأرشيدياكون بنيوچيرسي.. صور
البابا تواضروس يرسّم دياكون لأرشيدياكون بنيوچيرسي.. صور
البابا تواضروس يرسّم دياكون لأرشيدياكون بنيوچيرسي.. صور

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