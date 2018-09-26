حكم الغسل بعد عملية الحقن المجهري

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سيدة تسأل عن حكم الاغتسال بعد عملية الحقن المجهري.



أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الاغتسال عقب الحقن المجهري ليس شرطًا، لكن إذا أرادت السيدة أن تغتسل فذلك أفضل.



والحقن المجهري أو التلقيح المجهري هو أحد أنواع عمليات التلقيح الإصطناعي خارج الجسم، تُجمَعُ البويضات من الزوجة والحيوانات المنوية من الزوج ثمّ يتم حقن حيوان منوي واحد مباشرة في كل بويضة.

