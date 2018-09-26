ملخص وأهداف مباراة أرسنال وبرينتفورد .. فيديو

تأهل آرسنال إلى دور الـ16 من منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما تخطى منافسه برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الإمارات".



وسجل أهداف آرسنال كل من داني ويلبيك (ق5)، و(ق37)، وألكسندر لاكازيت (ق93) فيما جاء هدف برينتفورد الوحيد عن طريق آلان جادج (ق58).



وأجرى أوناي أيمري، المدير الفني لآرسنال العديد من التغييرات على تشكيلته الأساسية، معتمدًا على خطة 4-2-3-1، مع تأمين دفاعي في الوسط.



وسيطر الجانرز على الشوط الأول تمامًا إلا أن أداء الفريق الدفاعي انخفض في الشوط الثاني، والذي شهد ارتفاع إيقاع لاعبي برينتفورد في المقابل.



وافتتح آرسنال التسجيل مبكرًا عبر رأسيه مهاجمه داني ويلبيك، الذي وضع الكرة في شباك الضيوف برأسية قوية في الدقيقة 5 من عمر الشوط.



وكاد إميل سميث أن يسجل الهدف الثاني لآرسنال، بعدما كان في موضع انفراد إلا أن مدافع برينتفورد تدخل في اللحظة الأخيرة وحول الكرة إلى ركلة ركنية.



وهدد أيوبي مرمى برينتفورد، بتسديدة ماكرة في الدقيقة 24، ولكنها مرت بسلام، بجوار القائم الأيسر للحارس.



ونجح ويلبيك، في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، بعد جملة مميزة من التمريرات.



ومع بداية الشوط الثاني، أضاغ هنريك مخيتاريان فرصة تسجيل الثالث للجانرز، بعدما سدد الكرة في جسد الحارس في غياب تام للرقابة الدفاعية.



وكاد أيوبي أن يهز شباك برينتفورد في الدقيقة 50، إلا أن تسديدته القوية علت عارضة الضيوف.



وأضاع سيرجي كانوس، لاعب برينتفورد فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 52، إذ مرت تسديدته الأرضية بجوار القائم الأيمن.



ونجح آلان جادج، من تسجيل الهدف الأول لبرينتفورد في الدقيقة 58، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، فشل الحارس لينو في التصدي لها.



وهدد كانوس، مرمى الجانرز في الدقيقة التالية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكنها علت العارضة.



وأنقذ لوك دانيلز، حارس برينتفورد، فريقه من هدف محقق في الدقيقة 71، بعدما حول رأسية ناتشو مونريال إلى ركلة ركنية بردة فعل رائعة.



وتألق لينو، في الدقيقة 77 بعدما أمسك بتسديدة قوية من هنريك دالسجارد، لاعب برينتفورد.



وأتم البديل ألكسندر لاكازيت ثلاثية آرسنال في الدقيقة 93، بعد مجهود فردي رائع، ليطلق رصاصة الرحمة على برينتفورد.



وألغى حكم اللقاء هدفا رابعا لآرسنال سجله أيوبي، بداعي التسلل في الدقيقة 94.