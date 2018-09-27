ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الكويت الكويتى بالبطولة العربية.. اليوم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:02 ص
فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى فى مواجهة قوية أمام الكويت الكويتى اليوم، الخميس، على ملعب الكويت فى إطار لقاءات إياب الدور الـ32 من منافسات البطولة العربية.

ويسعى الإسماعيلى إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة، وذلك بعد أن نجح فى تحقيق الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الكويت الكويتى المباراة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" بأكثر من هدفين من أجل الحفاظ على فرص تأهله إلى الأدوار المقبلة من البطولة العربية.

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلى والنجمة اللبنانى والقنوات الناقلة

قشرة الشعر.. أخطاء تقعين فيها وطريقة للتخلص منها

عمرو دياب ومارشميلو يكشفان عن كلمات أغنيتهما باين حبيت

التحقيق مع شرطية احتضنت محتجة منتقبة بالدنمارك

إحباط تهريب ٧٧٥٠ قرص ترامادول بحوزة راكب فى مطار القاهرة.. صور

ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لتوزيع خدمات الإنترنت بالقاهرة .. صور

سؤال يستفز ياسمين رئيس.. والنجمة ترد: معلش ليه وده من إيه؟

أغنية اشنقوا البيض تثير الجدل في فرنسا

البترول ترحب باتفاق تصدير غاز حقول ليفاياثان وتمار إلى مصر

تخصيص قطع أراض من أملاك الدولة بالمجان لإقامة مشروعات تنموية عليها

ضبط متهم تخصص في سرقة المساكن بالإسكندرية

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لتوزيع خدمات الإنترنت بالقاهرة .. صور

ملكة جمال تركية مهددة بسحب اللقب منها.. صور

حملة نظافة بجميع مستشفيات الفيوم.. صور

15 صورة تكشف أناقة إطلالات أروى جودة فى عيد ميلادها

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو
الرئيس البرتغالي: السيسي دعاني لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة اليوم
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الطقس لمدة 48 ساعة
فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟