الإسماعيلى فى مهمة صعبة أمام الكويت الكويتى بالبطولة العربية.. اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى فى مواجهة قوية أمام الكويت الكويتى اليوم، الخميس، على ملعب الكويت فى إطار لقاءات إياب الدور الـ32 من منافسات البطولة العربية.



ويسعى الإسماعيلى إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة، وذلك بعد أن نجح فى تحقيق الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد.



وعلى الجانب الآخر، يدخل الكويت الكويتى المباراة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" بأكثر من هدفين من أجل الحفاظ على فرص تأهله إلى الأدوار المقبلة من البطولة العربية.