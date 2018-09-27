البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها المحدود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.37%.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02%.

