رسميا .. الاتحاد الأوروبي يعلن استخدام تقنية الـVAR بدورى أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اعتماد تقنية الفيديو "VAR" في بطولة دوري الأبطال، خلال الفترة المقبلة.



وبحسب البيان الرسمي للاتحاد، فإن اللجنة التنفيذية التي اجتمعت صباح اليوم الخميس في مدينة نيون السويسرية، قررت الاعتماد على الفيديو في دوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم المقبل (أغسطس 2019)، وأيضًا تطبيق التقنية في بطولة كأس السوبر الأوروبي.



وأشار البيان، إلى أن اليويفا يخطط لتطبيقها في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، والدوري الأوروبي موسم 2020-2021، ودوري الأمم الأوروبية عام 2021.



وقال ألكسندر تسيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي: "نحن واثقون من أن تطبيق تقنية الفيديو في أغسطس2019 سيمنحنا الوقت لكي نضع نظام قوي وتدريب المسؤولين عن المباريات لضمان التنفيذ الناجح، في منافسة الأندية الأكبر في العالم".





