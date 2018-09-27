أهم 10 أسئلة من الفتيات حول العناية بالبشرة.. وخبير تجميل عالمي يجيب

العناية بالبشرة أمر يحتاج الكثير من الجهد بشكل يومي ووقت للاهتمام بها لتظل نضرة ورطبة، بالإضافة إلى التخلص من المشكلات التي تواجهها كالحبوب والبثور والهالات السوداء، فكل هذه الأزمات تعاني منها أغلبية الفتيات بنسب مختلفة، لكن الكثيرات يغفلن الطريقة الصحيحة للعناية بالبشرة ويتساءلن دومًا عن طرق العناية وعدد مرات غسل الوجه والغسول المناسب.



وفي تقرير نشره موقع "ميرو" البريطاني، أجاب جراح التجميل ومحاضر الجماليات الدولية الدكتور جونكيل شانتريعن عن أهم 10 أسئلة يسألها الفتيات دومًا حول العناية بالبشرة وكانت هي:



1-هل تحتاج البشرة إلى تطهير وتنظيف مستمر؟

أكد جونكيل أنه يجب إزالة البيكتريا والأوساخ والزيوت من البشرة حتى لا يؤدي ذلك إلى التهابها وظهور البثور والحبوب، فضلا عن عدم تأثرها على مسام البشرة والتسبب في توسعتها.



2- هل تتضرر البشرة بالنوم بالمكياج؟

النوم بالمكياج بشكل مستمر يسبب شيخوخة البشرة، فيجب تطهيرها وتنظيفها من الميكاب كل ليلة قبل النوم.



3-كم مرة يجب تطهير وتنظيف البشرة؟

التنظيف الليلي اليومي قبل النوم ضروري للتخلص من بقايا المكياج، وفي الصباح أيضًا يجب تنظيفها لإزالة الزيوت وبقايا الكريمات الليليلة حتى لا يتسبب ذلك في التهابات البشرة.



4-هل تتضرر البشرة بالتنظيف أكثر من اللازم؟

التنظيف المفرط للبشرة قد يزيد من حساسيتها ويتسبب في توسيع المسام، فيجب أن تتم عملية التنظيف العميقة بشكل متوازن مثلًا مرة كل أسبوع، مع تنظيفها الطبيعي مرتين في اليوم بالغسول اليومي.



5-البشرة التي تعاني من حب الشباب كيف يتم تنظيفها؟

البشرة الدهنية التي تعاني من حبوب الشباب والبثور تحتاج عناية خاصة وتنظيف باستمرار، لأن عدم تنظيفها وتطهيرها قد يزيد حالتها سوءًا، وبشكل خاص يجب تنظيفها يوميًا ليلًا لمنع انتشار البكتيريا إلى الوسائد الخاصة بك حتى لا تنتشر الحبوب إلى أماكن أخرى بالوجه.



6- هل المناديل المبللة مناسبة للبشرة؟

اتفق خبراء التجميل على أن المناديل المبللة ليست مثالية للوجه لأنها لا تزيل الأتربة والأوساخ من البشرة بشكل كامل، وقد تسبب جفاف وتهييج البشرة خاصة وأنها تحتوي على مواد كيميائية لتظل مبللة فمن الأفضل عدم استخدامها في تنظيف البشرة.



7-كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الغسول مناسب للبشرة؟

المنظفات ذات الرغوة هي الأنسب مع البشرة الدهنية، لكن من الأفضل تجنبها مع البشرة الجافة أو الحساسة.



8-هل فرشاة تنظيف البشرة مفيدة أم يفضل عدم استخدامها؟

الفرشاة تساعد على تنظيف أعمق لكن إذا كانت البشرة حساسة فيمكن أن تتسبب الفرشاة في تهييج البشرة في حالة استخدامها بشكل مستمر، ومن المهم العناية بالفرشاة بشكل جيد والحفاظ على نظافتها حتى لا تعود الميكروبات للبشرة مرة أخرى عند استخدام الفرشاة.



9-ماذا عن منطقة العينين؟

تحتاج عناية خاصة ومن الأفضل أن يتم تدليك البشرة بالمنظف في منطقة العينين لمدة 3 أو 4 دقائق لتعزيز تدفق الدم وتحفيز إنتاج الكولاجين.



10- ما مدى أهمية استخدام غسول البشرة؟

يساعد الغسول على تحسين نظام عمل الجلد والتخلص من الأوساخ وخلايا الجلد الميت، وذلك يعمل على مكافحة الشيخوخة بشكل أكبر.