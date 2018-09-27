عمرو مصطفى يهاجم الهضبة من جديد ويهدد باتخاذ الإجراءات القانونية

شنّ الفنان عمرو مصطفى هجوما حادا على النجم عمرو دياب من خلال حسابه الخاص على الفيسبوك بعدما اكتشف عدم وضع اسمه على أغنية "باين حبيت"، والتي طرحها عمرو دياب مؤخرًا .
وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك :" تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية باين حبيت غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو وهو ما لا يرضيني وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"
وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك :" تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية باين حبيت غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو وهو ما لا يرضيني وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"