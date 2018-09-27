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فن

سائق يعيد 5 آلاف دولار فقدها باسم سمرة في الجونة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:32 م
صدى البلد
محمد نبيل
أعاد سائق يعمل بالجونة حوالى 5 آلاف دولار فقدها الفنان باسم سمرة أثناء مشاركته في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي يسعى لتقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية.

ويشمل المهرجان، مسابقات رسمية ثلاث، هي "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية.
سائق يعيد 5 آلاف دولار فقدها باسم سمرة في الجونة

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