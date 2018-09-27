زواج الأقارب.. فوائد عديدة لن تتوقعيها رغم التحذيرات

خطورة صحية كبيرة لزواج الأقارب صحيا وعلى وعلى الأطفال في المستقبل، في هذا الشأن أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء والتوليد أنه لابد من وجود أمراض وراثية في حالة زواج الأقارب، ولابد من عمل تحاليل كثيرة بعد الحمل للتأكد من حالة الجنين مشيرا إلى ضرورة سقوط الجنين في حالة وجود أي تشوهات أثناء الحمل.



ولفت أن إصابة الأطفال بالقصور الذهني الشديد قد يكون لزواج الأقارب وظهور بعض الأمراض الوراثية سبب رئيسى لظهوره بالإضافة إلى وقوع مشاكل فى ولادة الطفل والذى قد تستلزم دخوله حضانات وهو ما يعرضه لمشاكل صحية عديدة ناجمة عن نقص الأكسجين.



وأشار إلى أن ظاهرة زواج الأقارب تسبب تراكم الصفات الوراثية غير الجيدة، ما يؤدى إلى ضعف النسل كما شدد على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج للوقوف على الأمراض الوراثية المحتملة من خلال معرفة التاريخ المرضى للعائلة ونسبة الخطورة وكيفية علاجها، وكذلك الفحص الدقيق لفصائل الدم المختلفة والتأكد من مقدرة الاثنين على الإنجاب وعدم وجود عقم.



فائدة لا تعرفينها لزواج الأقارب:



على الجانب الآخر على الرغم تحذير العلماء من زواج الأقارب، وخطورته الصحية على الأولاد فى المستقبل تقول الدكتورة أميرة حبراير، استشارى العلاقات الأسرية، إنه حين نتحدث عن زواج الأقارب يجب ألا نخوف الناس منه؛ لأنه كشأن أى أمر من أمور الحياة له إيجابياته وسلبياته.



فزواج الأقارب له العديد من الإيجابيات منها أن الزوجة تكون أكثر حرصًا على زوجها وعلى أسرته، كما أنه يزيد الروابط بين أبناء العائلة الواحدة وأشارت إلى أنها تعتقد أن وجود صلة قرابة والصلة الزوجية تجعل الروابط وثيقة للغاية بين الشريكين.