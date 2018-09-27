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حوادث

إغلاق جزئى لمحور الأوتوستراد لمدة 10 أيام.. لهذا السبب

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبري - إسلام مقلد
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه تقدمت ‏الشركة المصرية للاتصالات بطلب للحصول على تصريح لتنفيذ مشروع تحويل كابلات الألياف الضوئية المتعارضة مع اعمال المهندسين العسكريين لتطوير مدخل المقطم من الأوتوستراد وصلاح سالم ، وطلب قطع محور الأوتوستراد عند تقاطعه مع مدخل المقطم بمسار 300م وعرض 60سم .

وأضافت الإدارة، أنه سيتم تنفيذ العمل على مرحلتين، ففى المرحلة الأولى قطع محور الأوتوستراد بعرض 35م لمدة ليلة واحده من الساعة 12،05 ليلا للساعة 6:00 صباحا للاتجاهين معا على أن يتم العمل بغلق نصف اتجاه وليس كلي لمحور الأوتوستراد واتباع التعليمات العامة الواردة بالتصريح مع عدم البدء في المرحلة الثانية الا بعد الانتهاء من أعمال اعادة الشيئ لأصله.

وفى المرحلة الثانية سيتم حفر بالطريق البطئ المقابل لمشروعي مركز التجارة وسامكريت بجوار الرصيف بعرض 60 سم وطول 265 م لمدة 10 أيام فقط من الساعة 10:00 مساء الى الساعة 6:00 ‏صباحا وسيتم اعادة الشيء لأصله ( رصف ) قبل فتح الطريق لكل ليله .

واضافت بأنه سيكون مواعيد العمل : بالنسبة لاعمال القطع ليلا فقط من الساعة 12،05 ليلا للساعة 6:00 صباحا لمدة ليلة واحدة فقط، ليل خميس صباح الجمعة فقط يوم ‏28‏/9‏/2018 ‏وباقي الاعمال بجوار الرصيف ليلا من الساعة 10:00 مساء الى الساعة 6:00 صباحا لمدة 10 أيام.

وستقوم الادارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المروريه اللازمه لمواجهة اَي كثافتها مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة .

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