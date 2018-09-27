المجلس الإسلامي العالمي : إدانة الغطرسة الإسرائيلية وعنصرية بورما وفتنة الحوثيين

أنهي المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة اجتماعاته على مدار يومين التقي خلالها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بمجلس الرئاسة في الاجتماع 66 ناقشوا خلالها قضايا الأمة والتحديات التي تواجهها وتم استكمال المناقشات خلال اجتماعات الهيئة التأسيسية



واستعرض المشاركون في الاجتماعات العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني ومساعي تهويد القدس التي لم يسلم منها البشر ولا الحجر بالإضافة لمخالفة القوانين والأعراف الدولية والعدوان على المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف مع الاستماع الي رصد ميداني لهذه الممارسات وخطورتها وكيفية مواجهتها بشكل عملي من خلال عرض لجنة القدس فلسطين



ودعا المجلس منظماته الاغاثية والدعوية تكثيف اهتمامها بدعم الشعب الفلسطيني لإفساد المخططات الإسرائيلية الغاشمة ضد إخواننا في فلسطين وأهمية الدعم الإعلامي لهم من خلال فضح مخططات التهويد والتجويع من خلال التواصل مع لجنة القدس وفلسطين بالمجلس التي ترصد كل الانتهاكات الصهيونية مع طرح وسائل للمواجهة سواء علي مستوى الداخل الفلسطيني أو تعريف الاجيال المختلفة من أبناء الأمة بالقضية لتظل باقية لإفساد مخططات الصهاينة بمحوها من الجغرافيا والسياسة



وأدان المشاركون من أعضاء المجلس الانتهاكات المستمرة لميلشيات الحوثيين في اليمن علي المدنيين بالإضافة إلي عدوانها على أرض الحرمين الشريفين دون مراعاة لحرمة دم البشر أو حرمة الأرض المقدسة مع استمرار عصابة الصفويين في إثارة الفتنة والخروج على السلطة الشرعية باليمن مما يتطلب توحيد الصفوف ضدها ودعم منظمات المجلس الاغاثية للمتضررين من العدوان الحوثي الصفوي الرافض لكل الحلول السلمية



وشجب المنظمات الأعضاء استمرار حرب الإبادة البوذية في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا وتهجيرهم إلى بنجلاديش وممارسة كل أشكال الاضطهاد والإبادة ضدهم مما يتطلب تعاونا دوليا جادا لوقف المأساة التي بدأت من سنوات طويلة دون رادع دولي



وحثت أمانة المجلس المنظمات الاغاثية والدعوية بالمجلس بمضاعفة جهودها للتخفيف من المأساة ودعوة أهل الخير والدعاة للتعاون الجاد لإغاثة المتضررين الروهينجا على حدود بنجلاديش مع الضغط على المجتمع الدولي لتوصيل المساعدات إلي الداخل للتخفيف من معاناة المسلمين المحاصرين الذين يتعرضون للاضطهاد في أفظع صوره



ودعا أمانة المجلس لجنة أفريقيا إلى زيادة جهودها التنسيقية بين الجمعيات والمنظمات الدعوية والاغاثية العاملة في القارة الأفريقية التي يتعرض الوجود اﻻسلامي فيها لمخاطر وتحديات كبيرة يجب التعاون الجاد في مواجهتها سواء فيما يتعلق التبشير والتشيع الذي يقوده الصفويين الإيرانيين



حازت قضية دعم الطلبة الوافدين بالأزهر الشريف أهمية كبيرة في المناقشات حيث تمت المطالبة بزيادة المنح الدراسية لهم وحل مشكلاتهم وتوفير الظروف الملائمة لهم لاستكمال دراستهم لأنهم سفراء للإسلام في بلدانهم مع ضرورة إعدادهم دعويا وعقد دورات مستمرة لأئمة ودعاة الدول الإسلامية غير العربية لنشر الوعي الديني بها



استحدث المجلس لجنة باسم " لجنة القرآن والسنة " ويرأسها فضيلة الدكتور عبدالله بن علي بصفر، الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي