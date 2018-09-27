الإسماعيلي يهزم الكويت بركلات الترجيح ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس زايد

تأهل النادى الإسماعيلي الى دور الـ 16 فى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعدما حقق فوزا على فريق الكويت الكويتي بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2 بفضل تألق الحارس الدولى عصام الحضرى .



وكان اللقاء إنتهى بفوز الفريق الكويتى على الإسماعيلي بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب استاد الكويت فى إياب دور الـ 32 بكأس زايد للأندية الأبطال ليلجأ الفريقين الى ركلات الترجيح لاسيما وان لقاء الذهاب انتهى لصالح الدراويش بثنائية دون رد.



وبدأ اللقاء بتبادل الهجمات بين لاعبى الفريقين واعتمد الدراويش على السرعة التى يتمتع بها المهاجم كريستوفر ميندوزا لتهديد مرمى الفريق الكويتى.



فيما شن لاعبو الكويت العديد من الهجمات نجح خلالها فى الدقيقة 23 اللاعب جمعة سعيد في تسجيل هدف الفريق الكويتي الأول بمرمى الدراويش ودخل الجهازين الفنيين للفريقين فى اعتراضات على حكم اللقاء بعد انتهاء الشوط الأول وقام أحد أعضاء الجهاز الفني للكويت الكويتي بالتعدي بالضرب على سعفان الصغير مدرب حراس المرمي للدراويش ما أدي الي الاشتباك بالأيدى بين الجهازين الفنيين ونجح الأمن فى فض الاشتباك.



وأضاف فهد الهاجر الهدف الثانى لفريق الكويت الكويتي فى مرمى الإسماعيلي بالدقيقة 70 ليعادل نتيجة الذهاب التى إنتهت لصالح الدراويش بهدفين دون رد.



