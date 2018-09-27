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باتريك ديمبسي: مصر لديها تاريخ سينمائي رائع

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:05 م
باتريك ديمبسي
باتريك ديمبسي
حمزة شعيب
أعرب الممثل الأمريكي العالمي باتريك ديمبسي، عن سعادته بمشاركته في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثانية، قائلا: "من الرائع أن أكون هنا فالتاريخ السينمائي لهذا البلد رائع".

وأضاف ديمبسي خلال حواره لبرنامج "معكم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم منى الشاذلي: "السينما ورواية القصص تشفي ويمكنها أن تنور وتلهم وأعتقد أنه علينا العمل معا في عالم السينما.. ويحب دائما مشاهدة الأفلام على الطائرات".

وتابع: "لا أفهم اللغة ولكن يمكنني رؤية السلوك وبالنسبة لي هذا هو المشوق في التمثيل".

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